PSG : Le Qatar est magique, après Messi, cap sur Camavinga !

Alors que la très probable signature de Lionel Messi pouvait signifier la fin d’un mercato sensationnel pour le PSG, une offre serait en préparation pour Eduardo Camavinga.

Mais où va bien s’arrêter le PSG ? S’arrêtera-t-il un jour ? Le Daily Star qualifiait de bonne nouvelle la signature de Lionel Messi à Paris pour Manchester United, dans la course à Eduardo Camavinga. Les Red Devils devraient vite déchanter. Paris réalise le mercato le plus impressionnant de son histoire. Le Qatar frappe encore plus fort qu’en 2017 avec les arrivées de Neymar et Kylian Mbappé. Après avoir acté les arrivées de Georginio Wijnaldum, Sergio Ramos, Achraf Hakimi, Gianluigi Donnarumma et très probablement Lionel Messi, le PSG ne s’interdit pas de recruter l’un des joyaux du football français, pisté depuis plusieurs mois, Eduardo Camavinga. L’information vient de Foot Mercato, qui précise même que Paris « ne s’interdit pas d’autres coups ». Lionel Messi, Eduardo Camavinga et même une autre recrue ? Tout semble possible au cours de cet été absolument dingue dans la capitale.

Une offensive en fin de mercato

Le média spécialisé dans les transferts rappelle que le milieu de 18 ans est une cible de Nasser Al-Khelaïfi et de Doha depuis l’année dernière. Le PSG prépare une offre lors de l’épilogue du mercato, à la fin du mois août. Paris a déjà informé le clan Camavinga de cette offensive à venir. L’international français fait du PSG sa grande priorité, devant Manchester United. Il ne reste plus qu’un an de contrat à Eduardo Camavinga, en position de force alors même qu’une somme de 100 ME était évoquée il y a encore quelques mois. Rennes attend désormais 50 ME pour lâcher son joueur toujours selon Foot Mercato, même si un accord pourrait être trouvé bien en-dessous de ce prix. Le Daily Star révélait dimanche que le Stade Rennais souhaitait plutôt 30 ME pour lâcher sa pépite. Une chose est certaine, le PSG a décidé de ne rien s’interdire lors de cet été 2021.