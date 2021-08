Ang : Messi au PSG, Manchester United kiffe pour Camavinga

Dans : Premier League.

En cas de signature de Lionel Messi, le PSG pourrait lever le pied sur la fin de mercato. Une aubaine pour Manchester United dans le dossier Eduardo Camavinga.

Le PSG réalise un mercato tout simplement exceptionnel. Historique. Après Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos et Gianluigi Donnarumma, Paris est en très bonne voie pour signer Lionel Messi. Si la puissance financière du Qatar est sensationnelle, le club de la capitale va malgré tout devoir vendre. Et un autre gros coup sur le mercato semble difficile à imaginer. Le PSG, à la lutte avec Manchester United pour signer Eduardo Camavinga, pourrait bien abandonner le dossier. A en croire les informations du Daily Star, l’arrivée de Lionel Messi au PSG rend quasiment impossible la signature du milieu de Rennes. Alors que l’international français donnait sa priorité à Paris, il pourrait désormais se laisser convaincre par Manchester United.

« Comme annoncé ici y a 1 mois, Manchester United a officiellement fait part de son intérêt pour Camavinga. Man United va même rencontrer la semaine prochaine son entourage pour le convaincre de rejoindre United. Le PSG reste la priorité du joueur. Il aimerait rester en France », déclarait Mohamed Bouhafsi à la fin du mois de juin. La donne est donc en train de changer. Lionel Messi ferme involontairement la porte à Eduardo Camavinga. Le média anglais précise que les Red Devils n’ont pas encore engagé de discussions avec le Stade Rennais. Le deuxième de Premier League pourrait bien passer à l’action dans les prochains jours. Rennes attend environ 30 ME pour libérer sa pépite, encore sous contrat jusqu’en juin 2022. Après Jadon Sancho et Raphaël Varane, Manchester United compte bien réaliser un troisième gros coup avec toujours cet objectif de remporter à nouveau la Premier League. D'autant que dans ce contexte, Paul Pogba aurait également beaucoup plus de chances de rester.