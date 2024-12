Mason Greenwood et le PSG, ce joueur de l’OM dit tout

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Mason Greenwood réalise une première partie de saison convaincante avec l'OM, et ses coéquipiers sont clairement en admiration devant lui.

Recrue spectaculaire de l’Olympique de Marseille cet été, Mason Greenwood était attendu au tournant. Son comportement allait forcément être suivi du coin de l’oeil mais l’Anglais n’a aucun souci majeur à ce niveau depuis cet été. Sportivement, l’ancien de Manchester United est parti très fort avec des récitals sur plusieurs rencontres. Si la suite a parfois été moins impressionnante, son total de buts continue de grimper. Sa faculté à trouver le bon angle de tir, peu importe l’endroit où il se trouve sur le terrain, fascine clairement l’un de ses coéquipiers.

Il refuse de parler du PSG

📍 𝐎𝐫𝐚𝐧𝐠𝐞 𝐕𝐞́𝐥𝐨𝐝𝐫𝐨𝐦𝐞 🏟️



Hâte de vous retrouver la Team 💙 🔜 #OMLOSC pic.twitter.com/DYj13tI5W5 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) December 13, 2024

Dans un entretien au média britannique Give Me Sport, Ulysses Garcia s’est lâché sur le joueur passé par Getafe la saison passée. « Il fait vraiment beaucoup de bien à l’équipe, et on espère tous qu’il gardera ce niveau pour la suite de la saison. Avoir déjà 10 buts et deux passes décisives, cela nous aide grandement à atteindre nos objectifs. Ce qui est incroyable c’est sa faculté à se mettre en position de tir dans tous les endroits du terrain », a livré l’international suisse, qui savoure la bonne forme de l’OM.

Cela ne l’empêche pas d’être lucide, lui qui voit bien que Marseille a récupéré des points sur le PSG récemment, mais il refuse totalement de parler du club de la capitale. « Bien sûr que nous rêvons tous de gagner un titre. C’est présent dans chacun des membres du club. Nous ne voulons pas parler du PSG, nous voulons simplement gagner le plus de matchs possibles. Nous voulons être une équipe dangereuse pour les premières places », a expliqué l’ancien joueur des Young Boys de Berne, qui a déjà connu trois entraineurs à l’OM, mais est persuadé que la formation dirigée désormais par Roberto De Zerbi peut atteindre ses objectifs cette saison. Grâce aussi à un Mason Greenwood qui justifie le gros montant lâché par Pablo Longoria cet été.