120 millions sur un joueur de Brighton, le PSG devient fou ‍!

Par Hadrien Rivayrand

Cet hiver lors du marché des transferts, pas mal de clubs se montreront actifs pour se renforcer. Il se dit que le PSG se cherche un nouvel élément offensif et ce dernier pourrait bien se trouver en Premier League.

Le PSG est clairement en reconstruction sous les ordres de Luis Enrique. L'Espagnol a créé un nouveau projet et a besoin de temps avant de pouvoir tirer le meilleur de son équipe. Il sait néanmoins que des réajustements devront être faits prochainement, sous peine de connaitre de grandes désillusions. Beaucoup de fans et observateurs du Paris Saint-Germain aimeraient notamment que les champions de France passent à l'action cet hiver pour recruter un nouvel élément offensif, capable d'apporter de la concurrence aux joueurs déjà en place mais aussi de pouvoir marquer des buts décisifs lors des grands rendez-vous. Luis Campos et Luis Enrique ne manquent pas d'idées. Et l'une d'elles est en Premier League du côté de Brighton.

Le PSG adore Joao Pedro

Selon les informations de TBR Football, le PSG fait en effet partie des clubs plus qu'intéressés par le profil de Joao Pedro. Ce dernier fait des petites merveilles à Brighton et Paris pense que l'international brésilien pourrait être la perle rare. Problème, la concurrence est rude dans ce dossier. Liverpool, Chelsea, Newcastle ou encore le Bayern Munich sont aussi dans le coup pour s'attacher les services de Joao Pedro. A noter que Brighton ne bradera pas l'attaquant de 23 ans, conscient des clubs intéressés, surtout que Pedro est encore sous contrat jusqu'en 2028. Pour lâcher Joao Pedro, les Seagulls veulent près de 120 millions d'euros. Un prix extrêmement élevé qui refroidira pas mal de clubs. Le PSG n'a pas l'air de vouloir mettre des sommes folles sur des joueurs depuis l'arrivée de Luis Enrique. Mais Paris pourrait bien finir par faire une exception devant la situation compliquée sur le plan offensif depuis le départ de Kylian Mbappé.