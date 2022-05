PSG : Nasser Al-Khelaifi fait de Dembélé une affaire personnelle

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Nasser Al-Khelaifi ne ménage pas ses efforts en ce moment. Après avoir réussi à prolonger Kylian Mbappé, le président du PSG travaille à l'arrivée de renfort, notamment Ousmane Dembélé. Le cas du Barcelonais est traité personnellement par le boss parisien.

Longtemps annoncé morne, l'été du PSG est en train de redevenir magique et Nasser Al-Khelaifi n'y est pas étranger. Le président du club parisien n'a pas compté ses heures pour convaincre Kylian Mbappé de rester et de prolonger son aventure à Paris. Il a su trouver les mots, les chiffres, mais sa tâche a été bien accomplie sur ce dossier tendu. Cependant, le président du PSG ne veut pas se reposer sur ses lauriers et il se tourne déjà vers la suite du mercato estival pour redonner un nouveau souffle à l'effectif parisien. Le prochain objectif de la direction parisienne est Ousmane Dembélé.

Pas de repos au PSG, Dembélé doit suivre Mbappé

L'ailier barcelonais est convoité depuis plusieurs mois par le PSG. En fin de contrat avec le FC Barcelone, Dembélé n'a toujours pas prolongé son bail en Catalogne. L'affaire est au point mort avec les Blaugranas, ce qui fait du champion du monde français la bonne affaire dans le marché européen. Alors que le Bayern est aussi sur les rangs, le PSG doit s'activer face à un joueur encore très mystérieux sur ses intentions. Mais, Nasser Al-Khelaifi est sur le coup.

Une preuve du changement attendu. Un dossier comme celui d’Ousmane Dembele est maintenant géré directement par Nasser Al-Khelaifi #PSG https://t.co/TqwqD2VpSf — Loïc Tanzi (@Tanziloic) May 21, 2022

Comme le révèle notamment le journaliste Loic Tanzi qui suit le club, le président du PSG a lui-même pris en main le dossier Dembélé. Foot mercato précise que Nasser Al-Khelaifi a longuement discuté ces dernières heures avec Moussa Sissoko, l'agent d'Ousmane Dembélé. Le président du PSG veut aller plus loin que le simple accord verbal accordé par l'ailier en janvier dernier. Il a présenté les arguments sportifs et surtout financiers du PSG, le dernier aspect n'étant pas anodin connaissant les difficultés du Barça en la matière et la puissance parisienne. Mbappé peut en témoigner.