PSG-OL: Pierre Sage plaide coupable

L'OL prépare son plan pour aller défier le PSG ce dimanche soir, et Pierre Sage affirme avoir retenu les leçons des deux défaites qu'il a déjà connues contre les Parisiens la saison passée.

Entraineur loué pour son franc-parler et sa capacité à saisir sa chance quand il a été nommé à l’OL, Pierre Sage entend bien lui aussi continuer sa progression en tant que technicien en évoluant au plus haut niveau. Celui qui était adjoint d’Habib Beye au Red Star en National, ou directeur du centre de formation de l’OL, apprend également. Et les deux rencontres vécues contre le PSG depuis sa nomination il y a un an de cela, lui permettent déjà d’avoir du recul. Avant le match de dimanche soir, Pierre Sage a ainsi expliqué qu’il espérait bien avoir retenu la leçon des deux défaites face aux Parisiens. S’il estime qu’il est important d’aller les provoquer pour les faire défendre, ce qu’ils n’aiment pas faire, c’est l’équilibre de l’équipe qu’il faut absolument préserver et qui a manqué aux joueurs de l’OL en finale de Coupe de France et lors de la lourde défaite au Parc des Princes (4-1).

Deux erreurs tactiques qui changent tout

« L’état d’esprit est le même avec les nuances que m’ont apportées les expériences négatives. On l’avait vu lors de notre finale (de Coupe de France), il faut à la fois que l’on soit très performant quand on a le ballon, parce que ça les envoie dans des retranchements qu’ils n’apprécient pas trop. À l’inverse, il faut que l’on soit beaucoup mieux sur le plan défensif. Ça n’avait pas été le cas lors de la première mi-temps de la finale de la Coupe de France et lors du match de Ligue 1 la saison précédente au Parc. Pour moi, ce sont des erreurs tactiques qui avaient influencé le scénario du match, et qui ne nous avaient pas permis de vivre l’option qu’on avait sélectionnée », a résumé le coach de l’OL, persuadé que son équipe et lui également sont mieux armés pour mettre en difficulté le PSG. Pierre Sage n’a en tout cas pu que le constater, l’efficacité parisienne n’est pas au niveau de celle de ses joueurs actuellement, même si tout le monde redoute le réveil offensif des champions de France.