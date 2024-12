PSG ‍: Un Parc des Princes tout neuf à 500 ME, le Qatar a tout prévu

Dans : PSG.

Dans l'impossibilité de racheter le Parc des Princes, le Paris SG envisage de construire son propre stade de 60 000 places en banlieue. Un virage à 180 degrés puisque le club parisien avait un plan pour donner cette capacité au Parc.

Voir le Paris Saint-Germain quitter le Parc des Princes, un scénario réaliste pour le futur. En conflit avec la mairie de Paris, le club parisien voulait racheter l'enceinte historique de la Porte de Saint-Cloud. Néanmoins, la municipalité s'y oppose au prix offert par le PSG : maximum 50 millions d'euros. Un conflit qui pousse Nasser Al-Khelaifi à agiter la menace d'un déménagement en banlieue. Le champion de France pourrait y bâtir un stade moderne de 60 000 places, accueillant alors plus de monde qu'au Parc des Princes (48 000 places). Un projet qui ne rend pas heureux Anne Hidalgo et ses adjoints, effrayés à l'idée de perdre un tel locataire. La maire de Paris pense encore faire changer d'avis le PSG.

Le PSG avait son Parc du futur en 2021

Au vu de la détermination affichée par le président parisien, la tâche n'est pas aisée. Cependant, Le Parisien révèle que le Paris SG avait réfléchi à un projet d'agrandissement du Parc des Princes. Une idée prise en concertation avec la mairie de Paris. Les discussions ont démarré en 2018 et semblaient avoir abouti en 2021. Le Parc devait passer de 48 000 à 60 000 places avec certaines modifications. Les tribunes auraient été démolies, rendant celles des virages plus droites et surtout plus proches du terrain. Pour compenser cela, le toit aurait connu une extension avec « un système léger de voilage ».

10 000 places en plus, toit agrandi, hôtels aux abords… Ce que prévoyait le PSG pour agrandir le Parc des Princes

Les changements ne s'arrêtaient pas là selon le quotidien francilien. Les abords du stade devaient être réaménagés avec l'arrivée d'hôtels, de commerces, de bureaux. La couverture d'une partie du périphérique parisien était anticipée avec un financement de la municipalité. L'enveloppe globale du projet s'étendait à 500 millions d'euros, couverts en très grande partie par le PSG. Ouvert au départ et proche d'avoir le permis de construire, le club parisien s'est fermé comme une huître quand la mairie n'a pas voulu lui vendre le Parc des Princes. De quoi frustrer les supporters qui préfèrent de loin cette option à un départ de la capitale.