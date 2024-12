Zéro classe au PSG, il vide son sac

Dans : PSG.

Hadrien Rivayrand

Après des années de bons et loyaux services, Danilo Pereira a été invité à quitter le PSG l'été dernier. Le défenseur central portugais est d'ailleurs amer concernant le choix du club de la capitale.

L'été dernier, le PSG avait fait des choix forts sur le marché des transferts. Pas mal de joueurs avaient été invités à quitter le navire. C'est notamment le cas de Danilo Pereira. Arrivé quelque peu dans l'ombre à Paris, le Portugais aura rapidement su se mettre les supporters franciliens dans la poche. Etat d'esprit irréprochable, combattant et leader de vestiaire, il aura apporté une vraie pierre à l'édifice parisien malgré des limites techniques pour le jeu demandé par Luis Enrique. Danilo n'aura pas eu les adieux espérés au PSG. Et ça, il ne l'avale pas du tout, lui qui a dû partir un peu dans la précipitation du côté d'Al-Ittiihad.

Danilo l'a mauvaise

Lors d'un entretien avec Le Parisien, l'ancien du FC Porto a vidé son sac sur le Paris Saint-Germain, même s'il avoue néanmoins y avoir passé du très bon temps : « J’avais d’autres opportunités. Mais elles n’ont pas été possibles car Paris a refusé beaucoup d’offres. Il y a eu des échanges avec le FC Porto, l’Atlético de Madrid. J’ai eu des touches en Italie, en Allemagne. Mais ces transferts ont été bloqués pour des raisons financières. Le club demandait beaucoup d’argent. Dès la fin de la saison 2023-2024, j’ai eu la sensation qu’il se passait quelque chose de bizarre… Luis Campos est ensuite venu me voir pour m’annoncer que je n’entrais plus dans les plans. C’était le choix du coach, avec lequel je n’ai pas échangé. Je n’ai pas voulu continuer dans un club où l’on ne compte pas sur moi. Quand on m’a dit : 'tu ne comptes pas, tu dois chercher un autre club', c’était OK. C’est une situation qui existe dans tous les clubs. En revanche, ç’a été dur pendant qu’on négociait avec d’autres équipes. Le problème était là. On ne m’a pas du tout facilité mon départ. C’est ça qui m’a fait du mal, car j’ai vraiment de l’affection pour Paris. Je voulais poursuivre ma carrière là-bas ». Dommageable pour toutes les parties, surtout que Danilo aura disputé 157 matchs tout de même sous le maillot du PSG. Le temps de notamment remporter 3 championnats.