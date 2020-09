PSG : Le Qatar a écœuré Luis Fernandez avec Cavani

Dans : PSG.

Libre de tout contrat depuis le 30 juin dernier, Edinson Cavani n’est clairement pas parti par la grande porte du Paris Saint-Germain.

La faute à qui ? Les torts semblent partagés puisque l’international uruguayen a refusé de prolonger son contrat de deux mois après le confinement afin de disputer le Final 8 de la Ligue des Champions. En parallèle, le Paris SG n’a fait aucun cadeau au meilleur buteur de son histoire lors du mercato hivernal en réclamant un transfert à ses courtisans, dont l’Atlético de Madrid. Quoi qu’il en soit, on peut estimer que ce dossier n’a pas été traité de la meilleure des façons, ce qui est bien évidemment dommageable au vu de la grandeur d’Edinson Cavani à Paris.

Dans un entretien accordé au magazine Le Foot Paris, l’entraîneur emblématique du club francilien Luis Fernandez a fait part de sa colère. « J'ai été déçu. On n'a pas eu le bon comportement avec lui. On aurait pu le traiter autrement. Après, on souhaitait peut-être aussi le voir partir en décembre, en ouvrant les portes et en voulant négocier son départ. Il y a aussi eu un entraîneur qui l'a mis d'avantage de côté en donnant plus de place à Icardi. Il y eu des erreurs de management et de communication. Au final, Cavani est sorti du PSG avec cette image de pestiféré. Cela ne me plait pas. Pendant plus de sept ans, il a mouillé le maillot et donné le maximum. Il a été remarquable par son état d'esprit » a fait savoir le consultant de BeInSports, pour qui les dirigeants du Paris Saint-Germain auraient dû être capables de trouver une solution afin de faire partir Edinson Cavani par la grande porte. Ce qui n’a malheureusement pas été le cas pour le Matador…