PSG : Le PSG fait de Jan Oblak sa grande priorité estivale !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

Coupable d’une grossière erreur contre l’OL en championnat il y a une semaine, Alphonse Areola ne fait clairement pas l’unanimité au PSG, malgré son statut de n°1.

Et ce n’est une surprise pour personne, l’international français devrait voir un gardien de très haut niveau débarquer dans la capitale la saison prochaine. Ces dernières semaines, plusieurs noms ont filtré comme ceux de Thibault Courtois ou encore de David De Gea. Mais selon les informations publiées par Paris-United, la priorité absolue du PSG cet été sera Jan Oblak.

Antero Henrique aurait même accéléré les négociations avec Miha Mlakar, l’agent du portier slovène de l’Atlético Madrid. En revanche, le PSG a d’ores et déjà prévenu l’Atlético Madrid : hors de question de payer la clause libératoire du joueur, qui s’élève à 100ME. Sur le principe, les Colchoneros seraient d’accord pour négocier… à une condition, trouver un gardien de haut niveau pour le remplacer. Dans cette optique, Jorge Mendes a été mandaté pour trouver un gardien à l’Atlético Madrid.

Un rendez-vous décisif en février ?

De son côté, Jan Oblak serait « emballé » par le projet du Paris Saint-Germain et un rendez-vous doit avoir lieu en février afin de négocier son futur contrat dans la capitale. Autant dire que tout semble s’accélérer de manière très concrète pour l’arrivée au PSG d’un gardien dont le statut et la réputation ne sont plus à faire. À coup sûr, l’actuel leader du championnat frapperait un très gros coup sur la scène européenne en s’attachant les services de l’international slovène…