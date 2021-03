PSG : Le prix XXL de Varane climatise Paris

Dans : PSG.

En fin de contrat avec le Real Madrid au mois de juin 2022, Raphaël Varane pourrait quitter la capitale espagnole lors du prochain mercato.

A l’instar de Kylian Mbappé au PSG, le défenseur tricolore du Real Madrid doit rapidement faire un choix pour son avenir : prolonger son contrat au Real Madrid ou partir dès le prochain mercato afin que les Merengue ne risquent pas un départ du Français pour zéro euro dans un an et demi. Pour l’heure, les négociations pour une prolongation de contrat semblent au point mort, à l’heure où le Real Madrid n’arrive pas non plus à prolonger Sergio Ramos. C’est ainsi que selon les informations relayées par Calcio Mercato, plusieurs clubs européens ont manifesté leur intérêt pour l’ancien Lensois : la Juventus Turin, Manchester United ou encore le PSG.

Il faudra toutefois être très riche pour s’offrir le taulier de Didier Deschamps chez les Bleus, capitaine avec le Real Madrid face à l’Atalanta Bergame en Ligue des Champions la semaine dernière. Et pour cause, Florentino Pérez aurait fixé le prix de Raphaël Varane dans une fourchette comprise entre 70 et 100 ME. Un tarif XXL pour un joueur qui sera en fin de contrat dans un an lors du prochain mercato estival. De toute évidence, Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo ne casseront pas leur tirelire en déboursant une telle somme pour Raphaël Varane cet été, d’autant plus si Presnel Kimpembe et Marquinhos restent au club. Malgré les potentiels départs de remplaçants tels que Kehrer ou Diallo, il est clair que Varane ne devrait pas rejoindre le PSG. A moins que le Real Madrid revoie ses prétentions à la baisse…