PSG : Varane sur le départ, Paris est bouillant

Sous contrat avec le Real Madrid jusqu’en juin 2022, Raphaël Varane pourrait quitter la capitale espagnole au mercato.

Tandis que l’avenir de son compère Sergio Ramos est plus incertain que jamais, le champion du monde tricolore pourrait également faire ses valises cet été. Et pour cause, le Real Madrid a clairement fait savoir à Raphaël Varane qu’il devait prolonger avant le coup d’envoi du mercato estival, sans quoi il serait vendu afin de ne pas risquer un départ pour zéro en juin 2022. Selon les informations obtenues par Diario GOL, la tendance est plus que jamais à un transfert de l’ancien Lensois dans les semaines à venir, d’autant que celui-ci ne serait pas très chaud à l’idée de cohabiter avec un ou deux nouveaux défenseurs centraux au Real Madrid.

Plus de dix ans après sa signature chez les Merengue, le taulier de l’Equipe de France va peut-être découvrir un nouveau défi, à 27 ans. A en croire le média espagnol, quatre clubs ont d’ores et déjà manifesté leur intérêt auprès de Raphaël Varane dans l’optique du prochain mercato. Sans surprise, le PSG est dans la boucle puisque le champion de France en titre serait à la lutte avec Manchester United, Tottenham et l’Inter Milan dans ce dossier. Pour l’heure, aucun chiffre n’a filtré au sujet des requêtes financières du Real Madrid. Mais nul doute que pour transférer un joueur du calibre de Raphaël Varane, qui fait partie des capitaines de Zinedine Zidane au Real Madrid cette saison, le club de la Casa Blanca exigera un chèque supérieure à 50 ME. Reste maintenant à voir si le Paris SG, qui compte déjà Marquinhos et Kimpembe à ce poste, a réellement intérêt à dépenser autant d’argent pour le transfert de Raphaël Varane…