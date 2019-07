PSG : Le prix de Neymar s'effondre chaque jour au mercato !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

En communiquant officiellement sur Neymar en début de semaine, le Paris Saint-Germain a confirmé la tendance d’un départ plus que probable du Brésilien durant ce mercato estival. Néanmoins, le champion de France en titre ne bradera pas sa star, achetée 222 ME en provenance du Barça il y a deux ans. Le souci c'est que Barcelone, principal courtisan de Neymar au mercato, ne semble pas enclin à dépenser une grosse somme en cash pour rapatrier l’international auriverde. Le dossier est donc dans une impasse, et cela ne fait pas les affaires du PSG selon les informations du Parisien, qui estime que le temps ne joue pas en faveur de Paris.

« Chaque jour qui passe diminue la valeur marchande du joueur. Le Barça le sait mieux que personne. "Barcelone regarde Neymar et le PSG se blesser mutuellement et attend juste que le fruit soit mûr pour venir le cueillir", image Albert Masnou, directeur adjoint de la rédaction de Sport, le quotidien catalan. Mais pour financer l'opération Neymar, à 300 M€ ou même à moitié prix, les champions d'Espagne ont besoin de liquidités à court terme. D'où la nécessité de céder cet été un ou plusieurs joueurs (Coutinho, Dembélé, Malcom, Rakitic ou d'autres) » indique le quotidien francilien, pour qui le Paris Saint-Germain, malgré une prise de position saluée de tous en début de semaine, pourrait être le dindon de la farce dans ce dossier.