PSG : Le prix de Camavinga chute, Leonardo jubile

Dans : PSG.

Tout fraîchement appelé en Equipe de France, Eduardo Camavinga fait partie des joueurs les plus observés d’Europe dans l’optique du mercato de 2021.

Le milieu de terrain de 17 ans a fait savoir il y a quelques jours qu’il serait bien Rennais cette saison. En revanche, les spéculations sur sa destination lors du prochain mercato estival sont nombreuses, notamment en Espagne, où le Real Madrid observe sa situation avec la plus grande attention. En fin de semaine dernière, Le Parisien indiquait dans ses colonnes que le Paris Saint-Germain était également à l’affût dans le dossier Eduardo Camavinga, l’Emir du Qatar en personne ayant totalement flashé sur cette véritable pépite du championnat de France. L’intérêt du PSG ne fait désormais plus aucun doute puisque Leonardo l’a confirmé au micro de Canal Plus.

« C’est un joueur que je regarde, il a très bien démarré. Il a du talent. On ne va pas recruter 10 joueurs. On a beaucoup d’idées pour recruter. 29 joueurs dans l’effectif c’est trop » a fait savoir Leonardo, lequel s’est par ailleurs exprimé au sujet d’Eduardo Camavinga. En chute selon lui en raison de la crise financière liée au coronavirus. « Il valait 90 ME avant. Beaucoup moins aujourd’hui à cause de la pandémie ». Reste que s’il venait à enchaîner les matchs avec l’Equipe de France tout en confirmant son immense potentiel cette saison en Ligue 1, Eduardo Camavinga vaudra une véritable fortune lors du prochain mercato estival. Et pour se le payer, il faudra consentir un énorme effort financier. Ce qui ne semble pas réellement à l’ordre du jour au PSG au vu des déclarations de Leonardo sur le plateau du CFC puisque le directeur sportif brésilien s’est bien plus longuement attardé sur la nécessité de vendre que sur d’éventuelles recrues…