PSG : Camavinga cible n°1 du Qatar, l’info choc !

Dans : PSG.

Courtisé par les plus grands clubs européens, Eduardo Camavinga a fait le choix, il y a quelques jours, de rester un an supplémentaire au Stade Rennais.

Dans le viseur du Real Madrid, le néo-international français de 17 ans va faire le bonheur du club breton une saison de plus, et ainsi découvrir la Ligue des Champions avec son écurie formatrice. Une bonne nouvelle pour les dirigeants et les supporters rennais, qui doivent néanmoins se préparer à perdre leur pépite l’été prochain. Et pour cause, il y a fort à parier que le Real Madrid reviendra à la charge… au même titre que le Paris Saint-Germain. Car selon les informations obtenues par Le Parisien, il ne fait aucun doute que le champion de France en titre va rapidement faire d’Eduardo Camavinga sa priorité sur le marché des transferts dans l’optique de l’été prochain. Un constat d’autant plus valable qu’il ne s’agit pas d’une volonté de Thomas Tuchel, de Leonardo ou de Nasser Al-Khelaïfi, mais bien de l’Emir du Qatar en personne.

L'Emir du Qatar pilote directement le dossier

Le média francilien dévoile effectivement que l'Emir Tamim ben Hamad Al Thani a personnellement pris le dossier Eduardo Camavinga en main en contactant l’un des représentants du joueur, habitué à gérer des transferts dans le Golfe. Dans l’esprit des hauts décideurs du Paris Saint-Germain, il est clair qu’il n’est pas envisageable de rater la nouvelle étoile montante du football français, dont l’avenir au plus haut niveau ne fait absolument aucun doute. Sous contrat avec le Stade Rennais jusqu’en juin 2022, le natif de Miconje en Angola n’a pas encore prolongé son bail. Afin de se garantir une rentrée d’argent maximale, le Stade Rennais serait bien inspiré de lui faire signer un nouveau contrat. Cela n’est cependant pas dans les tuyaux pour le moment, ce qui pourrait bien profiter au PSG l’été prochain. Car si Nasser Al-Khelaïfi arrive avec une offre ferme pour Camavinga en 2021 et que ce dernier n’a plus qu’un an de contrat, Rennes ne sera clairement pas en position de force…