PSG : Le plan farfelu de Barcelone pour s'offrir Neymar !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

Cet été, le FC Barcelone a fait son maximum pour s’offrir Neymar au mercato. Mais rien n’y a fait, le Paris Saint-Germain s’est montré inflexible et n’a pas cédé devant les différentes propositions catalanes. Néanmoins, le dossier n’est pas définitivement refermé du côté du champion d’Espagne en titre puisque selon les informations du média OK-Diario, Barcelone a bien l’intention de revenir à la charge dès janvier pour s’offrir Neymar. Avec un plan très farfelu qui ne devrait pas convaincre tout le monde au sein de la direction sportive du Paris Saint-Germain…

Effectivement, le média indique que le FC Barcelone a l’intention de proposer un échange sous la forme de prêts entre Antoine Griezmann et Neymar dès le mois de janvier. L’idée serait que le Français termine la saison au PSG et que Neymar évolue à Barcelone jusqu’en juin avant de discuter d’éventuels transferts l’été prochain. Autant dire que Paris, qui a refusé plusieurs échanges incluant des joueurs comme Dembélé ou Rakitic, ne devrait pas céder devant une offre aussi bancale de la part d’un club fortement endetté, qui doit encore plus de 250 ME de transfert à différents clubs. Espérons seulement pour Paris que cette éventuelle offre ne mette pas le bazar au sein du club parisien, où Neymar est irréprochable depuis son retour dans le groupe.