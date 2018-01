PSG : Le plan diabolique du PSG pour faire baisser le prix de Jan Oblak

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

Cet été, plusieurs chantiers attendent le Paris Saint-Germain au mercato. Le recrutement d’un arrière gauche sera très attendu, au même titre que le renfort d’un gardien de but, Alphonse Areola ne faisant pas franchement l’unanimité dans la capitale. Ces dernières semaines, plusieurs noms ont filtré. Mais la priorité absolue du club parisien serait bel et bien Jan Oblak, le gardien de but de l’Atlético Madrid, dont la clause libératoire est de 100ME.

Selon les informations du Mundo Deportivo, le Paris Saint-Germain préparerait déjà un plan d’attaque pour faire baisser le tarif de l’international slovène. Effectivement, le club de la capitale songerait à inclure Gonçalo Guedes, actuellement prêté au FC Valence, dans la transaction. Un montage qui pourrait bien convenir à tout le monde puisqu’il y a quelques jours, le club madrilène était cité dans la (longue) liste des prétendants à l’international portugais. Reste désormais à voir si le deal se conclura de cette manière, le PSG ayant également la possibilité de réaliser une vente significative avec l’ex-attaquant du Benfica Lisbonne…