PSG : Le Paris SG prêt à mettre 80 ME sur une sentinelle au mercato ?

Encore et toujours à la recherche d'un nouveau milieu défensif en vue du mercato d'été, le Paris Saint-Germain a des vues sur Sergej Milinković-Savic.

« Le poste de sentinelle, c’est un poste que nous pouvons améliorer dans l’équipe. Si nous parlons de recruter éventuellement, c’est à ce poste ». Ce lundi, avant d'aborder le dernier match de l'année 2017 au Parc des Princes face à Caen, Unai Emery a confié sa volonté première pour le marché des transferts. Paris souhaite donc recruter un numéro six pour épauler puis remplacer Thiago Motta à terme et surtout pour libérer Rabiot, qui veut jouer relayeur. Dans cette quête là, le club de la capitale multiplie les pistes depuis plusieurs semaines. Et selon le site Paris United, le PSG cible notamment Sergej Milinković-Savic pour le prochain mercato d'été.

Très bon cette saison sous le maillot de la Lazio Rome, avec qui il a marqué cinq buts en Serie A malgré son poste défensif, le Serbe de 22 ans est l'un des meilleurs milieux de terrain d'Italie sous les ordres de Simone Inzaghi. Auteur d'un doublé dimanche face à l'Atalanta (3-3), l'ancien joueur de Genk a déjà été observé à plusieurs reprises par la cellule de recrutement francilienne. Un acte qui montre que le PSG s’intéresse vraiment à lui. Sauf que son président Claudio Lotito réclamerait 80 millions d’euros pour le lâcher, d'après la presse italienne. Une somme que le club parisien ne pourra pas sortir en janvier, mais Antero Henrique ambitionne surtout de passer à l'action l'été prochain avec deux renforts prévus dans l'entrejeu.