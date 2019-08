PSG : Le Paris SG n’ose pas faire jouer Neymar au Parc !

Dans : PSG, Ligue 1.

Le feuilleton Neymar se poursuit avec chaque jour son lot de révélations, mais pendant ce temps, le championnat a déjà repris ses droits.

Leonardo a fait savoir que son numéro 10 ne serait pas utilisé lors des deux premiers matchs de la saison en raison de discussions autour de son avenir. Cela dure et le Brésilien, qui est apte à jouer, ne le fait pourtant toujours pas. Avec le match à venir ce dimanche face à Toulouse, Neymar se voit présenter l’occasion de redevenir un joueur de football, ce qu’il n’est plus depuis trois mois. Il pourrait même, vue sa forme actuelle et les besoins de son équipe, débuter comme titulaire, ou entrer en cours de match.

Mais selon Le Parisien, si Thomas Tuchel n’aurait rien contre ce renfort de gala, le club préfère la prudence et ne voit pas lancer sa star au Parc des Princes, avec l’accueil qui pourrait lui être réservé à cette occasion. En cas de non-transfert, il serait plus facilement utilisable à l’occasion du match à Metz le vendredi 30 août, histoire de rejouer dans une ambiance moins sulfureuse, et surtout de le voir sous le maillot parisien avant qu’il ne file au Brésil pour les matchs amicaux de septembre.