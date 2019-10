PSG : Le Paris SG gagne la Ligue des Champions des vestiaires

Dans : PSG, Ligue 1.

Depuis la prise en mains du club par QSI, le Paris Saint-Germain a énormément grandi, et ce à tous les niveaux.

Si les résultats sportifs sur le plan européen ne sont pas encore à la hauteur, un énorme travail de fond a été effectué pour mettre le PSG au niveau des grands d’Europe en ce qui concerne les installations, le business et la vision extérieure du club. Et cela fonctionne, car si le Paris SG aura dans quelques années l’un des centres de formation les plus modernes au monde, il possède déjà les plus beaux vestiaires de la planète.

C’est le verdict annoncé par le journal néerlandais VTBL, qui a fait le tour de ce qui se fait de mieux en ce qui concerne les vestiaires, et a élu ceux du Parc des Princes comme les plus beaux. C’est la forme arrondie qui permet d’avoir cette sensation d’espace, et aussi leur côté lumineux, en plus de leur fonctionnalité, qui ont permis aux vestiaires parisiens de recevoir cet honneur qui démontre en tout cas que le Parc des Princes, qui n’a pas pu trop bouger au niveau de sa capacité, a beaucoup changé à l’intérieur. Le PSG devance l’Atlético Madrid, qui a mis les petits plats dans les grands dans son nouveau stade, et Manchester City.