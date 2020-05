PSG : Le message choc de Leonardo, le Real peut trembler

Dans : PSG.

Le Paris Saint-Germain sait aussi montrer les crocs sur le marché des transferts, et affiche sa volonté de faire venir trois joueurs du Real Madrid. Et pas des moindres.

Maitre dans l’art de négocier et de préparer ses transferts, Leonardo a aussi un certain talent pour la contre-attaque et le bluff, qui font le charme du mercato. Voyant le Real Madrid se cacher de moins en moins pour tenter de séduire Kylian Mbappé, avec des contacts réguliers évoqués entre le père de l’attaquant du PSG et le club merengue, le directeur sportif brésilien a décidé de passer à l'offensive. Conscient que le Real Madrid n’avait pas encore les moyens financiers d’acheter Mbappé dès cet été, et surtout que le Qatar n’était clairement pas vendeur, Leonardo se dit qu’il doit également être possible pour lui de faire venir des joueurs de Madrid à Paris. C’est ainsi que El Confidencial révèle que le Paris SG a trois joueurs du Real dans le viseur.

Il s’agit de Raphaël Varane, vu comme le successeur de Thiago Silva en patron de la défense dans les années à venir, de Rodrygo qui pourrait prendre le poste d’ailier si jamais Kylian Mbappé devait un jour être vendu, et de Federico Valverde, milieu de terrain en constante progression très apprécié dans la Maison Blanche. Des choix forts de la part de Leonardo dans le copieux effectif madrilène, où des joueurs parfois annoncés à Paris comme Marcelo, Vinicius voire Asensio, l’intéressent beaucoup moins. En tout cas, la prise de position du PSG n’est pas anodine, car si Kylian Mbappé n’avait toujours pas prolongé son contrat dans un an, l’été 2021 pourrait être très chaud. Dès lors, pour faciliter le deal, le Paris Saint-Germain pourrait très bien demander un joueur en retour au Real Madrid. Le club espagnol sait en tout cas quelles seraient les cibles favorites du champion de France.