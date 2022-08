PSG : Le mercato est bloqué, Al-Khelaïfi sort du bois

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Depuis le début du mercato, Milan Skriniar est la priorité de Luis Campos et de Christophe Galtier pour renforcer la défense du PSG.

A la recherche d’un défenseur central afin de compléter l’arrière-garde parisienne, le Paris Saint-Germain fait toujours de Milan Skriniar sa priorité. Le club de la capitale, qui a recruté le polyvalent Nordi Mukiele, est toujours actif dans le dossier du Slovène de l’Inter Milan. Mais cet été au contraire des années précédentes, le Paris Saint-Germain se montre inflexible en négociations et refuse de surpayer les joueurs. L’Inter Milan est également campé sur ses positions et réclame plus de 70 millions d’euros pour le défenseur. Le PSG aimerait de son côté boucler l’opération pour environ 10 millions d’euros de moins et le dossier est à l’arrêt complet. C’est ainsi que selon L’Equipe, le président Nasser Al-Khelaïfi va se mêler personnellement du cas Milan Skriniar dans le but de débloquer le deal.

Al-Khelaïfi, acteur majeur du mercato au PSG

Le quotidien national dévoile en effet que Nasser Al-Khelaïfi va être mis à contribution dans cette fin de mercato afin de trouver un accord avec l’Inter Milan tandis que de son côté, Luis Campos s’est déjà entendu avec l’agent de Milan Skriniar sur les bases du potentiel futur contrat du Slovaque à Paris. Ce n’est pas la première fois, cet été, que Nasser Al-Khelaïfi est appelé à la rescousse pour régler certains dossiers du mercato estival. En effet, L’Equipe dévoile que le président du Paris Saint-Germain a contribué aux négociations pour faire venir Renato Sanches en provenance du LOSC, utilisant sa bonne relation avec Olivier Létang. Le président parisien a également été mis à contribution dans le dossier Nordi Mukiele, Nasser Al-Khelaïfi ayant de très bons rapports avec son homologue allemand Oliver Mintzlaff. S’il n’est pas aussi interventionniste que par le passé, Nasser Al-Khelaïfi est donc toujours un acteur important du mercato parisien malgré la présence de Luis Campos et d’Antero Henrique au PSG.