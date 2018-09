PSG : Le mercato du PSG commence avec France-Pays-Bas !

Dans : PSG, Mercato, Foot Europeen.

À la recherche d'un nouveau milieu défensif au cours des prochains mois, le Paris Saint-Germain plancherait sur une piste... du FC Barcelone.

Ce dimanche soir, la cellule de recrutement du club de la capitale française va probablement faire le court déplacement au Stade de France pour assister à la rencontre de la Ligue des Nations entre la France et les Pays-Bas. Afin d'observer une future recrue ? Possible, car certains joueurs des Pays-Bas intéressent le PSG en vue du prochain mercato. Et c'est notamment le cas de Frenkie de Jong. Probablement titulaire dans l'entrejeu de Ronald Koeman, le joueur de l'Ajax Amsterdam aura à cœur de montrer son talent face aux champions du monde. Dans l'objectif de rassurer ses courtisans, qui sont très nombreux.

Selon Mundo Deportivo, le Néerlandais est effectivement l'obsession du Barça pour la saison prochaine. Autant dire que le FCB va mettre le paquet pour devancer Manchester City, la Roma, le Borussia Dortmund et le PSG, donc. En quête d'un milieu défensif pour renforcer son entrejeu en 2019, Paris souhaite montrer ses muscles pour attirer cette pépite de 21 ans dans ses filets, surtout si Adrien Rabiot venait à faire ses valises en fin de saison...