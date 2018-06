PSG : Le mercato 2017 de Paris, même les joueurs n'en reviennent pas

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

L’été dernier, le Paris Saint-Germain a véritablement régalé ses supporters au mercato en recrutant Dani Alves, Neymar et Kylian Mbappé.

Un mercato cinq étoiles pour le club de la capitale, qui a fait le bonheur des supporters, mais également des joueurs de l’effectif. Sur le site officiel du PSG, Presnel Kimpembe a avoué qu’il avait adoré ce mercato durant lequel trois « grands joueurs » avaient rejoint le club de la capitale.

« Ce sont trois grands joueurs. Dani a su nous apporter son expérience et sa grinta. Neymar Jr qui est dans le top 3 des meilleurs joueurs au monde et Kylian qui arrive aussi après, il est jeune mais c’est quelqu’un de très fougueux et très fort, on le sait tous et le monde entier aussi. Ils ont su nous aider offensivement et défensivement » a confié l’international français. Il est vrai que sur le papier, il sera difficile pour le PSG de réaliser un mercato aussi sexy que celui de l’été dernier…