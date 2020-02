PSG : Le futur Thiago Silva déniché en L1 pour 30 ME ?

Dans : PSG.

En grande difficulté sur la pelouse d’Amiens samedi après-midi (4-4), Thiago Silva joue son avenir au Paris Saint-Germain d’ici à la fin de la saison.

Et pour cause, l’international brésilien arrive en fin de contrat avec le PSG. A de nombreuses reprises, Thiago Silva a émis publiquement le souhait de rester à Paris mais pour l’heure, Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi n’ont pas dégainé de proposition de prolongation. A moins d’un incroyable parcours en Ligue des Champions, l’offre tant espérée par le clan de Thiago Silva ne devrait jamais arriver. La preuve, le Paris SG s’attelle depuis plusieurs semaines à multiplier les pistes au poste de défenseur central dans l’optique du prochain mercato. Le nom de Kalidou Koulibaly (Naples) circule régulièrement, mais le Sénégalais aura une clause à 150 ME le 30 juin prochain. Raison pour laquelle selon Le 10 Sport, le PSG a activé une piste bien moins onéreuse… en Ligue 1.

En effet, Leonardo apprécie tout particulièrement le profil de Gabriel, le grand espoir de Lille. Du haut de ses 22 ans, le natif de Sao Paulo a délogé Adama Soumaoro et s’est imposé comme un élément indiscutable du dispositif de Christophe Galtier (21 apparitions en Ligue 1 cette saison). Pour le transfert de Gabriel, la direction lilloise réclamerait une somme avoisinant les 30 ME selon le média, un tarif évidemment largement abordable pour le Paris Saint-Germain, encore plus si Thiago Silva quitte le navire, ce dernier jouissant d’un salaire colossal. Mais dans ce dossier, Paris sera confronté à la rude concurrence de clubs richissimes en Angleterre car Arsenal et Everton sont également intéressés par le profil de Gabriel. Reste maintenant à voir si l’ancien joueur du Dinamo Zagreb représente une priorité pour le Paris SG ou si pour l’heure, il ne s’agit que d’une piste parmi tant d’autres pour Leonardo…