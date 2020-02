PSG : 150 ME sur Koulibaly, la folie du Qatar en 2020 ?

Dans : PSG.

En fin de contrat avec le PSG à l’issue de la saison, Thiago Silva ne devrait pas prolonger en faveur du club de la capitale française.

En effet, l’objectif de Leonardo est de recruter un nouveau défenseur central afin de préparer l’avenir. Dans cette optique, le même nom revient en boucle au Paris Saint-Germain, celui de Kalidou Koulibaly. Et pour cause, le roc sénégalais de Naples a le profil parfait pour venir renforcer les rangs du PSG : il est encore relativement jeune (28 ans), il bénéficie d’une grande expérience sur la scène européenne, il n’est pas embêté techniquement et en plus, il ne prendrait pas une place d’extra-communautaire au sein de l’effectif du PSG. Il y a tout de même un problème : le prix colossal du joueur sur le marché des transferts.

Manchester United comme principal rival ?

Et pour cause, le Corriere dello Sport dévoile dans son édition du jour qu’à compter du 30 juin 2019, la clause libératoire de Kalidou Koulibaly, fixée à 150 ME, sera activée. Sous contrat avec Naples jusqu’en juin 2023, l’international sénégalais va devenir très difficile à recruter pour le Paris Saint-Germain, mais également pour Manchester United et pour le Real Madrid, deux clubs également très intéressés par le profil du joueur. Dans ce dossier, les Red Devils pourraient bien représenter la menace n°1 puisque le vice-président exécutif du club, Ed Woodward, a promis un mercato de feu l’été prochain.

« Notre processus de recrutement est concentré sur une sélection de joueurs en vue du prochain marché des transferts estival. D’ailleurs, nous considérons le prochain mercato comme très important pour notre phase de reconstruction. (…) Les investissements dans des joueurs n’ont pas manqué au cours des dernières années, avec plus de 200 millions de livres sterling (236 M€) dépensés depuis que Ole est devenu manager (fin 2018). Notre objectif est de continuer à assurer la cohérence en termes de qualité du recrutement ». Sans aucun doute, Manchester United sera donc un très sérieux concurrent au Paris SG dans le bouillant dossier menant à Kalidou Koulibaly.