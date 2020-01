PSG : Le duo Icardi-Mbappé enterré, Tuchel se marre

Dans : PSG.

Régulièrement associés à la pointe de l’attaque parisienne ces dernières semaines, Kylian Mbappé et Mauro Icardi ont vécu une soirée délicate dimanche face à Monaco (3-3).

Effectivement, les deux attaquants axiaux du 4-4-2 de Thomas Tuchel n’ont pas eu l’occasion de se mettre beaucoup en évidence face à la bonne défense de l’ASM. Pour certains consultants dont Luis Fernandez, la complémentarité de l’ancien Monégasque avec l’international argentin ne saute pas aux yeux. « Tu ne peux pas jouer avec Mbappé et Icardi. Moi je pense que Neymar doit être le joueur libre derrière trois attaquants » expliquait notamment le consultant de BeInSports. Interrogé à ce sujet en conférence de presse, Thomas Tuchel a balayé l’hypothèse d’une incompatibilité d’un revers de la main, comparant notamment l’attaque Icardi-Mbappé avec l’attaque Falcao-Mbappé qui a permis à Monaco d’être champion de France.

« Les deux duos se ressemblent, parce que Radamel Falcao a aussi cette personnalité de buteur, comme Mauro (Icardi). Kylian Mbappé aime lui jouer un peu plus à côté pour accélérer, utiliser sa vitesse. C'est une belle combinaison, ils aiment jouer ensemble. C'est bien de les avoir dans la dernière ligne, c'est super difficile de défendre contre eux » a rappelé Thomas Tuchel, pour qui il n’est pas question de remettre en cause la complémentarité entre Mauro Icardi et Kylian Mbappé. D’autant que trois jours plus tôt face à Saint-Etienne, les deux hommes avaient affiché une belle complicité, s’échangeant de magnifiques passes décisives pour le plus grand malheur des Verts.