PSG : Mbappé incompatible avec Icardi, l’alerte est lancée !

Dans : PSG.

Dimanche soir, Thomas Tuchel avait pris la décision d’aligner ses quatre joueurs offensifs face à Monaco (3-3). Mais certains n’ont pas brillé, à l’image de Kylian Mbappé et de Mauro Icardi.

A la pointe du 4-2-2 de l’entraîneur allemand, le Français et l’Argentin ont sans doute été les Parisiens les moins en vue face aux Monégasques. Il faut dire que Glik et Maripan ont réalisé un bon match. Mais pour Luis Fernandez, qui était présent au Parc des Princes dimanche soir, c’est surtout le manque de complémentarité entre le natif de Paris et l’ancien capitaine de l’Inter Milan qui pose un problème. Pour le consultant de BeInSports, le constat est clair : le PSG ne peut pas jouer sur la durée avec Mauro Icardi et Kylian Mbappé dans un dispositif à deux attaquants.

« Tuchel est passé d’un 4-3-3 à un 4-4-2. Maintenant, comment fait-on pour faire jouer Mbappé et Icard ? Ensemble, les deux joueurs se marchent dessus. J’étais au match, les deux sont l’un à côté de l’autre » a indiqué l’ancien entraîneur du Paris Saint-Germain, avant d’émettre d’autres réserves. « Déjà, tu as Di Maria et Neymar qui rentrent à l’intérieur et tu as deux attaquants qui restent collés l’un à l’autre. Tu ne peux pas jouer avec Mbappé et Icardi. Moi je pense que Neymar doit être le joueur libre derrière trois attaquants » a confié Luis Fernandez, qui milite donc pour un 4-2-3-1 avec Neymar dans une position de meneur de jeu au PSG. Reste à voir ce que tentera Thomas Tuchel à Monaco mercredi en match en retard de la 15e journée…