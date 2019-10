PSG : Le duo Icardi - Mbappé, c'est de la bombe !

Dans : PSG, Ligue 1.

Ce dimanche soir, le Paris Saint-Germain a complètement fait exploser l’Olympique de Marseille (4-0).

Dans un Parc des Princes chaud bouillant, le club de la capitale a effectivement déroulé son football grâce à une attaque de folie. Auteurs d’un doublé chacun, Mauro Icardi (10e, 26e) et Kylian Mbappé (32e, 44e) ont régalé le public francilien. Titulaire en pointe, l’Argentin a enfoncé Cavani sur le banc des remplaçants. Avec deux doublés cette semaine, après celui inscrit à Bruges en Ligue des Champions (5-0), l’ancien de l’Inter a porté son total de buts à sept sur les cinq derniers matchs.

De son côté, le champion du monde continue d’écrire sa légende. Suite à deux entrées en jeu fracassantes contre Nice et Bruges (quatre buts, deux passes), l'international français a battu un nouveau record, en devenant le premier joueur de l'histoire à marquer au cours de quatre Classicos consécutifs. À noter que Mbappé et Icardi ont marqué les 11 derniers buts du PSG, avec cinq passes décisives de Di Maria, l’autre homme fort du moment. Et dire que Neymar est encore à l'infirmerie… Avec Mbappé, Icardi, Di Maria, Neymar, mais aussi Cavani, Thomas Tuchel disposera probablement de la meilleure attaque d’Europe. À lui de faire fructifier tout cela en Ligue des Champions...

Ils sont à la plage Icardi et Mbappe... #PSGOM — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) October 27, 2019