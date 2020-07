PSG : Neymar a un coup de coeur, il vaut 50 ME

Dans : PSG.

Concentration maximale sur la Ligue des Champions pour les joueurs, un peu moins pour Leonardo qui prépare bien évidemment l’avenir.

Surtout que l’été sera chaud puisque le PSG va perdre de nombreux titulaires en fin de contrat. Si le départ de Thiago Silva pourrait être compensé en interne avec la promotion de Presnel Kimpembe, la situation sera différente en attaque. Eric Choupo-Moting et surtout Edinson Cavani ne seront plus là lors du prochain exercice, et un nouveau avant-centre est demandé pour épauler Mauro Icardi. Les dirigeants du Paris SG ont ciblé Matheus Cunha, qui a bluffé tout le monde lors de sa courte pige au Hertha Berlin, où il est arrivé en janvier dernier pour 18 ME. Le PSG s’est renseigné à son sujet, et connait désormais le tarif selon Bild, qui affirme que le club allemand consent à le laisser partir, mais pour 50 ME.

Un sacré prix pour l’espoir brésilien, mais qui ne fait pas peur à… Neymar. L’attaquant brésilien rêve de voir le PSG foncer sur son compatriote de 21 ans, qui commence à se faire un nom, en Europe plus qu’au pays d’ailleurs. Tout le monde sait que la présence d’une importante colonie brésilienne dans le vestiaire est capitale aux yeux de Neymar, même si Leonardo a surtout le regard tourné vers la Série A. Et cela ne risque pas de changer si le Hertha Berlin ne revoit pas ses prétentions à la baisse, avec les 50 ME demandés pour Cunha. La perspective de recruter une pépite offensive qui plait beaucoup à Neymar est certes alléchante, mais le PSG n’a pas prévu une telle dépense à ce poste, surtout qu’il vient de lâcher 50 ME pour s’offrir définitivement Mauro Icardi.