PSG : Le come-back de Wijnaldum à Liverpool, c'est un grand oui !

Par Guillaume Conte

Parti libre de tout contrat de Liverpool, Georginio Wijnaldum fonçait vers le FC Barcelone avant que le Paris SG n’intercepte le milieu de terrain.

Auteur d’un Euro impressionnant avec les Pays-Bas, l’ancien Red débarquait au PSG avec la perspective de devenir le pion incontournable de l’entrejeu, capable de permettre à Paris de jouer encore mieux les phases de transition. Mais après des débuts intéressants, Wijnaldum a progressivement baissé de pied, perdant même sa place aux yeux de Mauricio Pochettino. Arrivé avec un gros contrat, une énorme prime à la signature, et un salaire colossal, le Néerlandais pourrait quitter le PSG plus tôt que prévu. Son profil intéresse du beau monde, et Newcastle, qui a permis au joueur d’exploser en Premier League au début de sa carrière, souhaite le récupérer.

Ce serait toutefois la lutte pour le maintien qui attendrait Wijnaldum, ce qui ne le fait logiquement pas rêver, lui qui dispute la Ligue des Champions chaque saison. C’est pourquoi un autre retour est désormais envisagé. Il s’agit tout simplement de Liverpool, qui connait des problèmes dans son milieu de terrain, et pourrait ainsi tenter de récupérer son ancien métronome. C’est du moins le conseil donné par le consultant de Talksport, Gabby Agbonlahor, pour qui Wijnaldum n’a tout simplement jamais été remplacé à Liverpool.

Il est cher mais Liverpool doit le reprendre

'Come back' - Liverpool sent Gini Wijnaldum message as Paris Saint-Germain set to make transfer decisionhttps://t.co/HU4SH2W7Wn — Liverpool FC News (@LivEchoLFC) December 31, 2021

« Ils ne l’ont pas remplacé en effet. Ils ont besoin de quelqu’un comme lui, capable de prendre le ballon et provoquer des choses. Est-ce qu’ils doivent le reprendre ? Mais oui, reprenez-le. Cela va vous couter cher, 100.000 livres par semaine, mais reprenez-le », a livré l’ancien attaquant de l’équipe d’Angleterre, qui a bien entendu écouter Wijnaldum se plaindre de sa situation au PSG cet automne. Le Néerlandais avait fait remarquer que son statut actuel ne lui convenait pas, confiant même qu’il avait espéré autre chose en signant au Paris SG. Mais il avait tôt fait de préciser qu’il allait se battre pour sa place. A moins qu’un transfert fou se mettre en place et satisfasse tout le monde.