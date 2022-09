PSG : Le clash Neymar-Mbappé classé secret défense

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

La relation entre Neymar et Kylian Mbappé semble plus froide que jamais depuis quelques semaines au PSG.

Face à Lyon, juste avant la trêve internationale, Kylian Mbappé a livré une performance durant laquelle son individualisme a agacé certains de ses coéquipiers. A la sortie du premier match amical du Brésil durant cette coupure internationale, Neymar a mis une pièce dans la machine en refusant de répondre à une question sur son entente avec Kylian Mbappé et en soupirant devant les journalistes lorsqu’il a entendu le nom de l’attaquant tricolore. Les rumeurs au sujet de leur mauvaise entente se multiplient, ce qui a tendance à inquiéter au Paris Saint-Germain, où tout le monde a bien conscience que Neymar et Kylian Mbappé seront tout aussi important l’un que l’autre dans la conquête de la Ligue des Champions. Après le succès impressionnant du Brésil contre la Tunisie, mardi soir au Parc des Princes, Thiago Silva s’est exprimé sur cette supposée tension dans l’air entre les deux attaquants du PSG.

Thiago Silva refuse de parler de Kylian Mbappé

Et pour le défenseur du Brésil, partenaire de Neymar en sélection et ancien coéquipier de Kylian Mbappé au PSG, il est impossible d’en dire davantage. « Ney est incroyable, c'est un magicien. Malheureusement, les années précédentes, il a eu des blessures très importantes qui ne lui ont pas permis de finir ses saisons bien physiquement. Cette année, c'est autre chose. Il s'est beaucoup préparé pendant les vacances. J'étais avec lui au Brésil, je l'ai vu. J’espère qu'il pourra continuer avec cette mentalité. Neymar-Mbappé ? Je ne suis pas dans tout ça, je ne sais pas ce qu'il se passe. Je ne peux pas parler de Kylian. Je peux parler de Neymar, je le connais très bien. Il fait tout pour aider l'équipe, c'est pour ça qu'il marque beaucoup de buts et qu'il fait beaucoup de passes décisives, ça c'est Neymar. Je ne peux pas parler des autres choses » a lancé Thiago Silva devant les journalistes présents au Parc des Princes pour assister à la très belle victoire du Brésil, qui fait plus que jamais partie des favoris pour la Coupe du monde au Qatar. Une compétition qui débutera dans un mois et demi et en attendant, les observateurs et les supporters du PSG vont guetter le retour au quotidien et l’entente entre leurs deux stars Neymar et Kylian Mbappé.