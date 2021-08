PSG : Le clan Richarlison débarque à Paris

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

En cas de vente de Kylian Mbappé, Richarlison se tient prêt à débarquer au PSG pour le remplacer. Les discussions ont débuté avec le joueur brésilien, proche de Neymar, mais pas avec Everton, son club.

Kylian Mbappé n’est pas encore parti au Real Madrid malgré les annonces de la presse espagnole, mais son remplaçant est déjà à Paris. La version brésilienne d’ESPN annonce en effet que l’attaquant d’Everton a envoyé ses agents dans la capitale française pour discuter avec le PSG. Très proche de Neymar, Richarlison était annoncé depuis quelques semaines comme l’attaquant que voudrait Leonardo si jamais Mbappé devait s’en aller dès cet été. Le plan semble donc se mettre en place, et les discussions entre les deux clans viennent de débuter.

Un transfert à 55 ME ?

Le média brésilien assure que les représentants de Richarlison sont en position d’attente pour le moment, et qu’Everton est au courant de cette situation. A 24 ans, celui qui avait été recruté de Watford pour 55 ME en 2019 est bien évidemment très chaud pour signer au Paris SG. Il reste à savoir le prix que pourraient demander les Toffees pour lâcher l’un de leurs atouts offensifs à la dernière minute du mercato. Sa valeur est estimée à 55 ME sur les sites spécialisés, ce qui signifie tout de même un gros investissement sur l’éventuel montant récupéré avec la vente de Kylian Mbappé.

En attendant, une telle arrivée ne serait pas anodine, et redistribuerait encore les cartes sur le plan de l’attaque. Mais aussi de l’effectif. En effet, en remplaçant le Français Kylian Mbappé par un Brésilien, le PSG se compliquerait la tache en ce qui concerne la liste des joueurs qualifiés pour la Ligue des Champions. En effet, il y a quatre joueurs étrangers de trop en vue de la liste UEFA, et Mauricio Pochettino devrait alors se gratter la tête pour se priver en Coupe d’Europe de joueurs comme Sergio Rico, Pablo Sarabia, Rafinha, voire Danilo Pereira.