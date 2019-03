PSG : Le clan Rabiot mis KO par la ministre des Sports

Dans : PSG, Ligue 1.

En cette trêve internationale, Roxana Maracineanu aura beaucoup fait parler d'elle. Car après sa sortie sur l'ambiance du récent PSG-OM, la ministre des Sports a cette fois fait entendre sa voix dans le dossier qui oppose actuellement Adrien Rabiot au Paris Saint-Germain. Dans le très très long entretien accordé par Véronique Rabiot à L'Equipe, la mère et agent du milieu de terrain du Paris SG avait lancé un appel à la ministre afin qu'elle s'empare de ce sujet et impose des sanctions aux dirigeants du PSG.

Mais, dans une émission que diffuse ce dimanche Europe 1, Roxana Maracineanu répond directement à l'interpellation médiatique de Véronique Rabiot. « Je n’ai pas ce pouvoir-là (de défendre Adrien Rabiot face au PSG). On ne peut pas tout faire parce que les journées ont vingt-quatre heures et, surtout, on ne peut pas intervenir. Ce n’est pas parce qu’on est ministre des Sports qu’on peut intervenir dans le sport professionnel ou sur des cas bien particuliers. Ce sont des choses à régler entre le club et cette personne, cette famille, et plus largement avec la Ligue de football », explique l'ancienne championne du monde de natation, qui ne veut surtout pas se mêler d'un dossier très compliqué et qui relève plus du contentieux professionnel que de l'affaire sportive.