PSG : Le clan Neymar est un danger pour le Qatar, pas celui de Mbappé

Dans : PSG, Ligue 1.

A chaque jour ses rumeurs sur le possible départ de Neymar Jr ou Kylian Mbappé lors du Paris Saint-Germain. Si après les propos du champion du monde français du PSG lors du trophée UNFP, tout le monde a pensé que Mbappé faisait le forcing pour partir, la presse espagnole évoque de nouveau un retour de Neymar en Liga, la star brésilienne du Paris SG semblant ne pas avoir réellement coupé les ponts avec ses amis du Barça ou étant dans la cible du Real Madrid de Zinedine Zidane . Interrogé sur les cas Kylian Mbappé et Neymar, Dominique Sévérac sait clairement qui est celui le plus susceptible de partir du Paris Saint-Germain, et pourquoi ce joueur pourrait le faire sans avoir des états d'âme.

Et le journaliste du Parisien de donner ses explications. « Je m’inquiète beaucoup plus pour Neymar. C’est un problème, notamment son entourage, son père omniprésent. C’est toujours mouvant autour de Neymar, ce n’est jamais clair, jamais simple. Il reste extrêmement bankable et pour reconstruire un projet à Madrid, Neymar est une icône planétaire. Je pense que Mbappé et Neymar vont rester au Paris Saint-Germain Mais si ça peut bouger lors de ce mercato, c’est sur le dossier Neymar. Kylian Mbappé est lui très bien entouré », a fait remarquer Dominique Sévérac, conscient que Neymar Sr n'est pas du genre à tergiverser si financièrement il y trouve son compte.