PSG : Le chouchou de Tuchel craque avec Pochettino

Plus ou moins titulaire indiscutable en première partie de saison sous les ordres de Thomas Tuchel, Mitchel Bakker a perdu énormément de temps de jeu depuis l'arrivée de Mauricio Pochettino au sein du Paris Saint-Germain.

Arrivé libre en provenance de l'Ajax Amsterdam en 2019, le Néerlandais avait su saisir sa chance en 2020. En profitant pleinement de la grave blessure au genou de Juan Bernat et de la méforme de Layvin Kurzawa, le joueur de 20 ans était même devenu un homme de base dans l'équipe de Thomas Tuchel. Sauf que depuis l'arrivée de Mauricio Pochettino en début d'année, Bakker a perdu sa place. Tout simplement parce que le coach argentin fait plus confiance à Kurzawa et à Abdou Diallo. Auteur de six petits matchs en 2021, contre 23 en première partie de saison, Bakker commence donc à s'inquiéter pour sa place au sein de l'effectif parisien. De quoi remettre en question son avenir au PSG ? Le principal intéressé se pose la question.

« Ce n'est pas facile, tout le monde le sait »

« Si j'ai perdu ma place à cause du changement d'entraîneur ? Oui, entre autres. Pochettino fait des choix et s'en tient à certaines personnes. Je joue moins. Je me suis déjà assis avec lui, oui, bien sûr. Il me dit que je dois faire de mon mieux et que mes chances viendront naturellement. Ce n'est pas facile, tout le monde le sait. Je le sais moi-même. Un avenir au PSG ? J'ai encore quelques mois à passer à Paris, avant l'ouverture du marché des transferts. Ensuite, nous verrons, même si je pense que je suis au bon endroit », a lancé, sur NOS, Bakker, qui sait que Pochettino aura du mal à lui donner plus de temps de jeu d'ici à la fin de saison. D'autant plus que Juan Bernat va bientôt sortir de l'infirmerie. Sous contrat jusqu'en 2023 au PSG, le latéral gauche a donc une chance d'être vendu lors du prochain mercato estival, surtout si Leonardo arrive à en tirer une dizaine de millions d'euros...