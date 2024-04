Un Français de l’AC Milan au PSG, c’est une surprise

Dans : PSG.

Blessé au genou, le défenseur français Pierre Kalulu vit une saison blanche à l’AC Milan, ce dont aimerait profiter le PSG pour le récupérer à prix cassé lors du prochain mercato estival.

Titulaire indiscutable de Stefano Pioli à l’AC Milan la saison dernière, Pierre Kalulu vit un exercice 2023-2024 beaucoup plus compliqué. Blessé au genou, le défenseur central formé à l’Olympique Lyonnais ne sera de retour que fin avril et va donc disputer une saison blanche avec six petits matchs au compteur. Malgré cela, les grands clubs européens continuent de suivre avec beaucoup d’attention sa situation dans l’optique du prochain mercato estival. Personne n’a oublié la très belle saison 2022-2023 de l’international espoirs français, défenseur rapide et polyvalent puisqu’il est capable de jouer à droite ou dans l’axe. Parmi les clubs intéressés, on y retrouve le Paris Saint-Germain, selon les informations du site Quotidien du Sport.

Le média affirme que le club de la capitale verrait d’un excellent œil la signature du défenseur milanais afin de combler un éventuel départ de Nordi Mukiele, un joueur au profil très similaire. L’intérêt du PSG pour Pierre Kalulu n’est pas nouveau puisque le champion de France en titre était déjà sur les rangs pour l’accueillir lorsque Christophe Galtier était l’entraîneur du Paris SG. Alors que ces dernières semaines, le nom de Théo Hernandez est beaucoup revenu dans les oreilles des supporters parisiens, c’est donc un autre défenseur français de l’AC Milan qui pourrait poser ses valises dans la capitale. Cela étant, l’AC Milan n’a pas l’intention de brader son joueur, malgré sa saison blanche. Sous contrat jusqu’en 2027, Pierre Kalulu est valorisé à hauteur de 20 millions d’euros par les dirigeants du club lombard. Mais alors que Stefano Pioli quittera l’AC Milan en fin de saison, nul doute que le futur entraîneur aura son mot à dire et sera susceptible de contrarier les plans du PSG dans ce dossier.