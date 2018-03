PSG : Le Brésil pense à la santé de Neymar, pas au PSG

Dans : PSG, Foot Mondial, Mondial 2018.

À l'approche de la trêve internationale du mois de mars, Tite, le sélectionneur brésilien, a évoqué la récente blessure de Neymar.

Ce lundi, la fédération brésilienne a dévoilé sa liste de joueurs pour affronter la Russie (23 mars) et l’Allemagne (27 mars) en matchs amicaux. Si le Paris Saint-Germain est bien représenté avec la présence de Thiago Silva, de Dani Alves et de Marquinhos en défense, le grand absent est bien entendu Neymar... Blessé et opéré au pied droit ces derniers jours, l'attaquant de 26 ans manquera donc cruellement au groupe auriverde. Ce qui n'est pas forcément un problème pour Tite, qui préfère que la star du PSG prenne son temps pour bien se soigner.

« Le père de Neymar a eu raison : je suis content que la première préoccupation soit la santé du joueur. Il faut respecter la santé. Oui c’est un joueur, différent, du top 3 mondial, c’est un fait. Mais on ne va pas précipiter son retour. On aurait préféré que Neymar ne se blesse pas. Mais il n’aura pas les jambes lourdes à son retour en sélection », a balancé, en conférence de presse, le sélectionneur du Brésil, qui espère désormais récupérer un Neymar au top de sa forme à l'issue de cette saison, dans l'objectif qu'il casse tout à la Coupe du Monde en Russie.