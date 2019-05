PSG : Le bon plan Dzeko, Antero Henrique est chaud bouillant

Dans : PSG, Mercato, Serie A.

Orphelin d’Edinson Cavani pendant la deuxième partie de saison, le Paris Saint-Germain s’est bien rendu compte que le joker Choupo-Moting n’avait pas les épaules pour jouer plus que quelques bouts de match. Résultat, un énorme trou s’est créé à la pointe de l’attaque, même si Kylian Mbappé en a profité pour confirmer qu’il était bien l’avenir à ce poste. En attendant, acheter un avant-centre de métier fait partie des pistes de recherche des dirigeants, surtout si l’Uruguayen arrive à se trouver un nouveau point de chute.

C’est pour cela que le PSG réfléchirait à la perspective de faire venir Edin Dzeko affirme France Football. Véritable pivot qui aime faire briller ses coéquipiers, le Bosnien possède une grosse expérience européenne et un statut à 33 ans qui peut lui permettre d’accepter des passages réguliers sur le banc de touche. Antero Henrique apprécie beaucoup le joueur qui possède encore un an de contrat à la Roma, et est estimé à 25 ME, même si la Louve aimerait le vendre, au PSG ou en Angleterre, pour 30 ME. L’entourage de Dzeko est en tout cas favorable à un transfert, car cela pourrait permettre au joueur de négocier un dernier gros contrat sur le moyen terme.