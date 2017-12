PSG : Le Bayern prêt à donner un gros coup de pouce à Paris au mercato

Dans : PSG, Mercato, Bundesliga.

Cet hiver, le PSG devra probablement se séparer d’un ou deux éléments majeurs pour équilibrer ses finances, et donner satisfaction à l’UEFA qui a ouvert une enquête après son fol été dépensier.

Parmi les joueurs susceptibles de partir, les noms de Javier Pastore, Angel Di Maria et Lucas Moura sont souvent cités. Mais Paris a également cédé plusieurs éléments en prêt l’été dernier afin de faire de la place, et si Jesé ou Krychowiak ne font pas trop d’étincelles, Gonçalo Guedes fait lui l’unanimité du côté de Valence. C’est pourquoi le club espagnol tente de négocier son achat définitif depuis quelques semaines, sans forcément y mettre les formes sur le plan financier. Autant dire que le PSG écoutera ce que le Bayern Munich pourrait avoir à lui dire dans ce dossier.

Selon Bild, le club bavarois se penche de plus en plus sérieusement sur le jeune portugais, pour préparer l’avenir et notamment la succession de joueurs vieillissants ou moins performants en attaque comme Arjen Robben, Franck Ribéry et Thomas Muller. Un intérêt légitime tant l’ancien de Benfica se montre à son avantage en Liga, même si les discussions entre le PSG et le Bayern risquent d’être compliquées étant donné les relations délétères entre les deux clubs depuis quelques années. Néanmoins, si Paris ne sent pas le besoin de retenir Guedes et que Valence ne fait pas d’efforts financiers, sa vente au club le plus offrant a toutes les raisons de se faire.