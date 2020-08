PSG : Le Bayern crache sur le Qatar, typiquement… français

Dans : PSG.

Bayern contre PSG. L’affiche de la finale de la Ligue des Champions de ce dimanche ressemble bien à un choc de titans, même si c’est la première fois que le club de la capitale française arrive à ce niveau.

Après les phases de poule et les 1/8e de finale, ces deux formations étaient déjà les plus impressionnantes, alors que les habitués du dernier carré comme le Real, le Barça ou la Juventus, battaient clairement de l’aile. Pour le club de Bavière, c’est tout un modèle économique basé sur la construction d’une équipe, la découverte et la promotion de jeunes talents et la stabilité, qui peuvent être récompensés en cas de victoire. Pour le PSG, c’est bien évidemment autre chose, avec un recrutement hors-norme avec Neymar et Mbappé en 2017, qui porte ses fruits. Différents modèles économiques qui ont souvent provoqué une rivalité exacerbée, le Bayern Munich attaquant frontalement le PSG et son argent en provenance du Qatar, avec quelques sorties mémorables de ses dirigeants, qui sont parfois allés très loin. Sans oublier les jeunes joueurs du PSG que le Bayern essaye régulièrement de recruter ces dernières années.

Dans Le Parisien, Willy Sagnol donne une explication et n’hésite pas à parler de la jalousie du Bayern Munich devant les millions facilement disponibles pour le PSG. « Le Bayern et le PSG ont la même finalité mais pas le même parcours. Le PSG a hérité de beaucoup d’argent quand le Bayern s’est créé son argent. Mais le but reste d’être performant et de gagner des titres. Les réactions critiques des dirigeants du Bayern à l’égard du PSG ressemblent presque à une culture française. Celle où on n’aime pas ceux qui réussissent, ceux qui ont de l’argent, ceux qui le montrent », a livré le technicien français, qui connait particulièrement bien le Bayern Munich pour en avoir été longtemps joueurs, puis plus discrètement entraineur.