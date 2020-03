PSG : Le Barça n’a pas un rond pour Neymar, l’attaque vient de France

Dans : PSG.

Le retour de Neymar au FC Barcelone l'été prochain, ce sera très difficile pour une raison économique très simple. Et cette fois-ci, l'information vient de la presse française.

Ces derniers jours, profitant des polémiques sur son utilisation et de la défaite du match aller contre Dortmund, la presse espagnole en a rajouté une couche sur le retour de Neymar au FC Barcelone. Pour les journaux catalans, le Brésilien est toujours la priorité du champion d’Espagne, et une clause du règlement de la FIFA pourrait même être activée pour forcer le PSG à vendre son numéro 10 à un prix évoqué à 170 ME. Néanmoins, la réalité serait bien différente si on se penche sur les comptes du FC Barcelone, qui malgré des revenus parmi les plus importants de la planète football, aura beaucoup de mal à sortir de grosses liquidités cet été pour se payer le meilleur ami de Lionel Messi. Cette fois-ci, l’attaque vient de France, et c’est Le Parisien qui rappelle avec malice la réelle santé économique du Barça.



« Les dirigeants locaux envisageraient un échange avec Antoine Griezmann. Une hypothèse qui en dit plus sur les maigres capacités financières du club catalan avant le prochain mercato que sur la faisabilité de cette improbable opération », a ainsi évoqué le quotidien francilien, qui renvoie le FC Barcelone à la situation de l’an dernier. Le PSG s’était montré ferme, ouvrant la porte à un départ de Neymar mais seulement pour un prix supérieur à 200 ME, que Josep Maria Bartomeu n’avait jamais pu mettre sur la table. Bis repetita en juillet 2020 ?