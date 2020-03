PSG : Neymar va signer à Barcelone, le Qatar arnaqué par la FIFA ?

Dans : PSG.

Face au Real Madrid dimanche soir, le FC Barcelone a montré ses limites en attaque. Pour le club blaugrana, le recrutement d’un joueur offensif est indispensable et la priorité se nomme toujours Neymar.

L’été dernier, Barcelone avait déjà tenté de recruter Neymar, en vain. Pour rappel, la direction catalane était tombée sur l’intransigeance de Leonardo, bien décidé à conserver un an de plus l’international brésilien au Paris Saint-Germain. Mais l’été prochain, la situation pourrait être différente. Alors qu’une prolongation de Neymar au PSG avait brièvement été évoquée, celle-ci n’est toujours pas effective, et Barcelone compte bien en profiter comme le rapporte le quotidien Sport à sa Une ce mercredi. Pour le média, la direction catalane souhaite profiter d’un point de règlement de la FIFA pour rapatrier Neymar à prix cassé.

Ce point de règlement de l’instance mondiale permet aux joueurs étant dans un club depuis au minimum trois ans sans y avoir prolongé et ayant un âge supérieur ou égal à 27 ans de bénéficier d’une fixation de départ. Il ne s’agit pas d’une clause libératoire, interdite en France, mais d’une clause fixée par la FIFA qui permettrait à Barcelone de recruter le joueur sans que le PSG n’ait rien à redire. Ce prix prendrait en compte plusieurs paramètres : le coût de Neymar en 2017, différentes variables ainsi que l’amortissement du paiement des 222 ME. A la fin de l’année 2019, l’information selon laquelle Barcelone espérait, grâce à ce point de règlement, récupérer Neymar pour la somme de 170 ME, circulait en Espagne. Un prix sans doute trop peu élevé aux yeux des dirigeants du Paris Saint-Germain, qui pourraient toutefois se retrouver piégé pour la simple et bonne raison qu’ils n’ont jamais réussi à prolonger le contrat de Neymar. Le feuilleton de l’été est donc déjà lancé, car pour Sport, il ne fait absolument aucun doute que le Brésilien est la priorité absolue du FC Barcelone, bien loin devant un joueur comme Lautaro Martinez, parfois associé à l’actuel deuxième de la Liga espagnole.