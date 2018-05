PSG : Larqué devient fou à cause de Rabiot

Dans : PSG, Equipe de France.

En décidant de ne pas se mettre à la disposition de l'équipe de France comme réserviste, Adrien Rabiot a déclenché une énorme polémique. Et les effets de ce choix radical du milieu de terrain du PSG se font ressentir dans les débats, chacun ayant évidemment son mot à dire, souvent pour démolir Adrien Rabiot. Dernier en daté à entrer dans la mêlée, Jean-Michel Larqué, lequel n'est pas tendre du tout avec le jeune joueur parisien.

« C’est quand même extraordinaire qu’il considère et qu’il dise que ses performances sportives plaident pour lui. On a le droit de ne pas être d’accord avec ce qu’il a fait. On peut discuter de son attitude. Quand on a la chance de toucher l’équipe de France, de faire partie de la famille, on n’a pas le droit de lâcher prise. Il fait le contraire de ce qu’on doit faire. Il n’est pas le seul à avoir travaillé. Il aurait peut-être pu aller au Mondial en cas de blessure, mais il lâche prise. Et, surtout, il remet une couche avec ce communiqué. On croyait qu’il était au fond du trou. Il creuse encore », fulmine, sur RMC, l'ancien international et capitaine de l'AS Saint-Etienne. Pas de quoi affoler Adrien Rabiot, lequel assume visiblement très bien son choix, quel qu'en soit le coût sportif.