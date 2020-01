PSG : La soirée d'anniversaire de Neymar ? Une soupe et au lit

Dans : PSG.

Pour la première fois depuis son arrivée au PSG, Neymar n’organisera pas de fiesta en grand pour son anniversaire, le 5 février prochain.



Pour ses 28 ans, Neymar fera dans le sobre. Bien sûr, le Brésilien va fêter son anniversaire, et sera libre d’inviter ses amis ou ses coéquipiers pour marquer le coup. Mais contrairement aux deux années précédentes, aucune soirée de gala n’est en préparation pour ce rendez-vous qui approche, et qui avait fait tant couler d’encre ces deux dernières années. Il faut dire qu’à chaque fois, l’évènement avait été organisé par un sponsor majeur, et avait attiré plus de 100 invités, avec tapis rouge, stars de tous les milieux, salle de prestige et forcément soirée bien arrosée.

Les images d’un Yuri Berchiche totalement éméché avaient aussi laissé penser que les joueurs se lâchaient un peu trop à cette occasion, souvent coincée entre deux matchs quand le calendrier commençait à s’accélérer. Cette fois-ci donc, Le Parisien annonce que Neymar a fait savoir qu’il n’y aurait rien de la sorte, preuve tout de même que le Brésilien a retenu la leçon et tient aussi à garder son attention focalisée sur les objectifs sportifs de cette saison, alors qu’il traverse une très bonne passe actuellement. De quoi faire plaisir à Leonardo, qui à son arrivée avait tout de même bien faire comprendre que Neymar ne pouvait pas faire tout ce qu’il voulait.