PSG : Neymar craque totalement pendant son anniversaire

Dans : PSG, Ligue 1.

Grand moment d’émotion pendant la fête d’anniversaire de Neymar, qui célèbre aujourd’hui ses 27 ans. Arrivé sous le coup de 22h00 tout vêtu de rouge, le thème de la soirée, avec mêmes des béquilles rouges assorties à son costume, le Brésilien n’avait pas forcément les moyens physiques ni le moral pour enchainer les tours sur la piste de danse. Au moment de remercier ses invités pour leur présence et leurs cadeaux, l’attaquant du Paris Saint-Germain n’a pas caché sa tristesse par rapport à sa situation actuelle.

« C'est un jour très spécial pour moi car c'est mon anniversaire. Je traverse une phase qui est 100% difficile dans ma vie. Mais je suis heureux de voir la maison remplie. Pour un athlète, être en béquille est difficile. C'est compliqué, quand je me suis blessé je voulais tout annuler. Mon cadeau serait de pouvoir aider mes coéquipiers. Ce que je souhaitais le plus aujourd'hui comme cadeau, c’était un nouveau métatarse afin de pouvoir me battre sur le terrain et faire ce que j'aime le plus, jouer au football. Mais en ce moment, je ne suis pas très heureux », a confié un Neymar visiblement touché par cette nouvelle indisponibilité au pire des moments pour lui, même s’il a pu compter sur le soutien de l’ensemble de ses coéquipiers présents ce lundi soir à sa fête d’anniversaire.