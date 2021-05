PSG : Mauro Icardi et Wanda Nara humiliés en Italie

Dans : PSG.

En l'absence de Kylian Mbappé, Mauricio Pochettino avait titularisé Mauro Icardi. La faillite de l'attaquant argentin lui vaut un déluge de critiques en France, mais surtout en Italie où Icardi est attaqué sur son manque de professionnalisme.

Mauro Icardi a les oreilles qui sifflent ce mercredi, le joueur argentin recruté par le PSG à l’Inter étant considéré comme un fantôme suite à son match face à Manchester City. Noté 2 dans Le Parisien et L’Equipe, où Icardi est même jugé plus mauvais que Florenzi, la prestation de l’attaquant est jugée brutalement par le quotidien sportif : « Il n’a rien apporté. » Une critique qui n’est rien par rapport à celles assassines de la presse italienne, qui ces derniers jours envisageait pourtant un retour de Mauro Icardi en Serie A. Dans la Gazzetta dello Sport, on estime que l’international argentin n’a plus le comportement d’un footballeur professionnel, sa présence sur les réseaux sociaux avec son épouse et représentante, Wanda Nara, lui a fait tourner la tête. « Contre Manchester City, Paris jouait à 10 depuis le début du match. Mauro Icardi a fait une prestation désastreuse. Il n’a pas touché un ballon. Pour Mauro Icardi, il faut moins de réseaux sociaux et plus de travail. Il n'est jamais trop tard pour comprendre », écrit le média sportif transalpin.

Sur la chaîne Mediaset, Riccardo Ferri, ancien défenseur international italien et désormais consultant, est direct : « Icardi est mauvais, il n’a jamais de bonnes initiatives et à mon avis il doit changer s'il veut grandir ». Dans le Corriere della Serra, Mauro Icardi prend cher aussi : « Icardi, quel flop ! Pochettino doit regretter d’avoir fait confiance à Icardi, il n’a jamais été au coeur du jeu et il a presque été ignoré par ses coéquipiers. » Le coup fatal est porté par Aldano Serena, ancien attaquant de l’Inter et de l’AC Milan. « Icardi n’est pas au niveau du jeu que développe le PSG. Neymar, Mbappé, et Di Maria jouent d’une manière différente », a constaté, à la télévision transalpine, l’ancien joueur. Et nombreux sont les journalistes italiens à faire remarquer que l'attaquant du Paris Saint-Germain s'est un peu perdu dans sa carrière en se laissant envahir par la politique de communication de Wanda Nara, sa compagne, qui est aussi son agent, ayant souhaité faire de sa vie privée un spectacle sur les réseaux sociaux, quitte à oublier que Mauro Icardi était un footballeur. La condition physique du joueur étant même brutalement remise en cause, et cela depuis plusieurs mois.