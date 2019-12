PSG : La révélation du Brésil pour renforcer l’armada offensive ?

Dans : PSG.

Toujours à l’affût d’un gros coup sur le marché des transferts, Leonardo continue de suivre la situation d’Everton Soares. Mais le Paris Saint-Germain n’est pas seul sur ce dossier.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le Paris Saint-Germain ne manque pas de solutions dans son secteur offensif. Les possibilités sont si larges qu’elles incitent l’entraîneur Thomas Tuchel à aligner quatre attaquants, quitte à mettre son 4-3-3 de côté. Avec Angel Di Maria, Kylian Mbappé, Mauro Icardi et Neymar dans le onze, difficile pour leurs remplaçants d’exister. Des joueurs de haut niveau comme Pablo Sarabia, Julian Draxler et surtout Edinson Cavani se retrouvent régulièrement sur le banc. Du coup, on se demande bien pourquoi le Paris Saint-Germain voudrait encore ajouter un concurrent.

En effet, Leonardo se serait renseigné sur son compatriote Everton Soares (23 ans), révèle Foot Mercato. Le coup de téléphone remonte à l’été dernier, lorsque l’international auriverde avait brillé pendant la Copa América. Suffisant pour pousser le directeur sportif à contacter Romildo Bolzan Junior, le président de Gêmio Porto Alegre, pour connaître le prix du transfert. Mais le champion de France n’est pas le seul actif sur ce dossier. Arsenal et l’Atlético Madrid seraient également sur le coup. Tout comme Newcastle, décrit comme le mieux placé malgré le refus de son offre de prêt avec option d’achat (45 M€). Preuve que l’ailier brésilien ne sera pas bradé.