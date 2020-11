PSG : La preuve qu’Al-Khelaïfi se prépare à vendre Mbappé

Dans : PSG.

Toujours sous contrat pour quasiment deux ans avec le PSG, Kylian Mbappé a tout loisir de négocier sa prolongation de contrat avec son club actuel.

C’est la volonté des dirigeants parisiens et en premier lieu de Nasser Al-Khelaïfi, qui rêve de frapper un grand coup en montrant que les superstars peuvent s’installer sur la durée au Paris SG. C’est toutefois beaucoup moins la volonté de l’attaquant français, qui ambitionne de rejoindre une destination de rêve avec le Real Madrid, qui le suit depuis plusieurs années. L’été 2021 est depuis longtemps la date ciblée pour le transfert du champion du monde, puisqu’il n’aura plus qu’un an de contrat. Au PSG, on refuse pour le moment d’envisager un départ, et on s’estime toujours en position de force.

Mais si le clan Mbappé fait la sourde oreille, il faudra forcément envisager un départ, étant donné qu’il est impossible de voir partir un joueur dont la valeur marchande est proche de 200 ME, pour zéro euro un an plus tard. Résultat, le PSG travaille forcément sur le successeur de Kylian Mbappé. Le Real Madrid le prouve, courtiser un joueur pendant plusieurs mois donne du poids au moment de passer à l’action pendant le mercato. C’est pour cela que le média espagnol El Gol Digital annonce que Nasser Al-Khelaïfi s’est déjà rapproché de l’entourage de Raul Jimenez. L’attaquant mexicain passé par l’Atlético Madrid et Benfica brille de mille feux avec Wolverhampton, et l’attaquant de 29 sera vendu au premier qui mettra 40 ME sur la table. Le PSG est prêt à passer à l’action, uniquement si Mbappé venait à quitter Paris bien évidemment.