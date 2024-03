Donnarumma sauvé par une femme, il l'avoue

Dans : PSG.

Le PSG peut encore gagner toutes les compétitions cette saison. Tous les détails auront leur importance en cette seconde partie de saison, comme par exemple le bon rendement de Gianluigi Donnarumma.

A Paris, on veut croire en sa chance de pouvoir tout rafler en cette seconde partie de saison. Pour cela, Luis Enrique aura besoin de joueurs dans leur meilleure forme. Lors des précédentes saisons, le PSG a connu beaucoup de coups durs, notamment sur la scène européenne à cause d'erreurs évitables. En 2022, alors que la qualification était bien partie face au Real Madrid au Santiago-Bernabéu, Gianluigi Donnarumma avait fait une erreur de jugement pendant qu'il était pressé par Karim Benzema. Si ce dernier a sans doute fait faute, le but a été accordé et le PSG a fini par subir une nouvelle élimination gênante. Un souvenir toujours présent pour les fans et observateurs du club de la capitale. Mais c'est aussi le cas pour Gianluigi Donnarumma.

Donnarumma, une nouvelle santé mentale

Auteur d'une très belle saison avec le PSG, l'Italien est revenu sur cet épisode lors de quelques mots échangés avec le Canal Football Club. Et il assure avoir muri et changé : « J’attendais qu’un défenseur ou un coéquipier se libère. Je n’ai vu personne, j’ai essayé de me déplacer pour renvoyer le ballon et il est arrivé sur moi. Ça m’a fait grandir, tout te fait gagner en expérience, prendre un but, commettre une erreur. C’est ainsi, ça permet de s’améliorer. Ma force mentale ? Je dois remercier Nicoletta, ma coach mentale, qui m’aide à rester concentré sur moi, à ne pas penser aux éléments extérieurs. Je le conseille à tous. Ce n’est pas une faiblesse de demander de l’aide, au contraire ça rend plus fort. Je suis heureux d’avoir commencé ce parcours avec elle et j’obtiens beaucoup de résultats. Une erreur peut toujours arriver. Tu essayes d’en faire le moins possible, mais ça arrive. Je crois que c’est l’une de mes forces : toujours rester dans le match. Ne pas se laisser distraire par une erreur qui peut arriver. C’est essentiel pour un gardien car si tu penses à l’erreur tu es fini pour le reste du match, tu ne peux plus exprimer ton potentiel ». Lors de la double confrontation contre le Barça en avril prochain, les amoureux du PSG et autres observateurs auront l'occasion de voir si les progrès réalisés par l'Italien sont visibles ou s'ils n'étaient que passagers.